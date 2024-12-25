На экспертном медсовете в Астраханской области обсудили необходимые меры для повышения рождаемости в регионе

Одной из национальных целей развития России, утверждённых майским указом Президента, является сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

Большую роль в этом играет здравоохранение, отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он напомнил, что стоит задача к 2030 году в среднем по стране повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6. И подчеркнул, что сегодня Астраханская область находится на первом месте в ЮФО по этому показателю.

"На заседании экспертного медицинского Совета отметили лучших представителей отрасли здравоохранения и обсудили необходимые меры для повышения рождаемости в нашем регионе", - сообщил Игорь Бабушкин.

По мнению главы региона, в первую очередь необходимо уделять внимание выявлению заболевания на ранней стадии, в этом помогает диспансеризация. В текущем году ею было охвачено 60% населения Астраханской области. Региональные власти ставят задачу выйти в следующем году на 70%, и при этом усилить работу по оценке репродуктивного здоровья.

"Раннее выявление заболеваний должно происходить в первичном звене, где мы сталкиваемся с нехваткой кадров. Для решения проблемы поставил задачи: обеспечить внутреннюю мобильность специалистов и их равномерное распределение между стационарами и поликлиниками; трудоустраивать ординаторов второго года обучения. Для тех, кто работает вахтовым методом, должны быть созданы приемлемые бытовые условия; обеспечить ускоренную переподготовку врачей общей практики на дефицитные «узкие» специальности", - сообщил глава Астраханской области.