В "Кольцово" у пассажирки конфисковали редкие кораллы из ОАЭ. Опять

Жительница Екатеринбурга была вынуждена попрощаться с сувениром из ОАЭ прямо в "зеленом коридоре" аэропорта "Кольцово". В качестве приятных воспоминаний 49-летняя путешественница незаконно привезла с собой 12 кораллов, которые входят в перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, екатеринбурженка взяла с собой собранные на берегу океана кораллы для украшения дома, не зная, что на перевоз такого сувенира требуется специальное разрешение. Экспертиза установила, что все образцы относятся к отряду Мадрепоровые и находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

"Для провоза через таможенную границу видов дикой природы и фауны необходимо получить сертификаты СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера, а также заполнить таможенную декларацию. Хотелось бы отметить, что все правила провоза товаров для пассажиров в полной доступности: информационные стенды, аудиоинформирование и помощь таможенного инспектора. Будьте внимательны!" – отметил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово

(пассажирский) Сергей Боровик.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, по статье 16.3, а также по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Пассажирке грозит штраф с конфискацией кораллов.

Отметим, что подобные истории не редкость для уральских таможенников, ведь происходят ежегодно. В сентябре 2023 года, в багаже жительницы Тюмени, прилетевшей из ОАЭ, было найдено шесть кораллов, которые та также везла домой на память. Женщина везла с собой собранные на пляже камни, ракушки и кораллы и не знала, что некоторые из таких сувениров запрещено перевозить через границу.

В апреле 2022 года еще одна екатеринбурженка провезла через границу морскую раковину и обломок окаменевшего коралла, которые оказались исчезающими видами флоры и фауны.