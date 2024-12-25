Двум иностранным журналистам вменили незаконный приезд в Россию

В России попали под "уголовку" европейские журналисты Симони Трайни и Стефани Баттистини. Им вменяют незаконное пересечение границы России в Курской области.

Они готовили сюжеты в городе Суджа, приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ РФ. Теперь журналистам грозит наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В октябре в России под уголовную статью "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" попали журналисты СН Media (Швейцария) Курт Пельд и France 24 (Франция) Кэтрин Норрис Трент. Им вменяли незаконный переход границы Украины и России в Курской области. Журналистам грозит до пяти лет колонии.