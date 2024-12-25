В США связали изъятие активов России и возможный дефолт

В США связали изъятие активов России и возможный дефолт. Высказался руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине.

По мнению предпринимателя, конфискация российских активов приведет к серьёзному снижению доверия к доллару и к долларовой системе платежей и, как следствие, к ускорению потери долларом статуса резервной валюты. Это станет причиной роста долларовой инфляции, существенного увеличения процентных ставок и, возможно, дефолту по суверенным обязательствам США, пишет ТАСС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал замороженные активы России украинскими деньгами. Он поблагодарил каждого европейского лидера, который "отстаивает право Украины использовать средства из российских активов".