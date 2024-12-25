Бастрыкин затребовал доклад о мигранте из Екатеринбурга, изнасиловавшем школьницу и державшем ее в плену

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела 21-летнего уроженца Таджикистана, который, по некоторым данным, два дня удерживал 15-летнюю школьницу в квартире в Екатеринбурге, где насиловал и снимал все на видео.

В СКР сообщили, что мужчина работал на складе.

После двух дней заточения, мужчина отправил школьницу домой на такси. Когда девочка добралась домой - в Курган, она все рассказала матери, а та обратилась в правоохранительные органы. После задержания подозреваемого выяснилось, что в РФ он находится незаконно. По данному факту СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело.

"Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

О произошедшем стало известно накануне. По данным СМИ, мужчина познакомился с подростком в соцсетях, отвез к себе в квартиру и предложил заняться интимом. Когда девочка отказала, мигрант пригрозил ей ножом, надругался и снял происходящее на видео.