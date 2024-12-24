25 Декабря 2024
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Фото: kremlin.ru

Путин исполнил мечту маленькой жительницы Шебекино и поговорил с ней по телефону

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из города Шебекина Белгородской области – участницей благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства исполнил мечту школьницы – побывать в роли пилота самолёта.

Для Маргариты была организована экскурсия по авиатренажёрному центру, девочка осмотрела кабину "Сухого Суперджета 100". Школьница совершила полёт на авиатренажёре: были смоделированы взлёт и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями.

Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она побывала на экскурсии в Национальном центре "Россия" и посмотрела балет "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для девочки также была организована вертолётная экскурсия по Подмосковью.

Своими впечатлениями школьница поделилась с главой государства в телефонном разговоре.

Президент поздравил Маргариту и её родителей с наступающим Новым годом.

5 декабря на площадке Международной премии #МыВместе Владимир Путин вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Теги: Владимир Путин, Шебекино, Елка желаний


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