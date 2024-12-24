Клиника в Екатеринбурге без разрешения использовала фото роженицы, вызвав у нее преждевременные роды

У жительницы Екатеринбурга случились преждевременные роды, когда она увидела свое фото в кабинете гинеколога одной из местных клиник. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Екатеринбурженка, будучи беременной вторым ребенком, пришла на прием к гинекологу, где увидела фото 70х50 см, где была изображена с новорожденной дочерью. Этот снимок был сделан во время ее первых родов и предназначался исключительно для личного архива, однако, клиника посчитала, что может использовать его в качестве рекламы без согласия непосредственно главных героев изображения.

Женщина, будучи на последних месяцах, испытала сильный стресс и попросила больницу убрать ее фото, однако получила отказ. Руководство медучреждения пояснило, что снимок им подарил фотограф. От переживаний у женщины начались роды раньше срока.

После екатеринбурженка обратилась в Ленинский районный суд с иском о компенсации морального вреда, потребовав с клиники прекратить использовать ее фото и выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 1,9 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела клиника утилизировала снимок, в связи с чем производство по делу в этой части было прекращено. В остальном же суд признал, что медучреждение нарушило положения ст. 152.1 ГК РФ, так как обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с его согласия. Однако насчет компенсации суд отметил, что истец не смогла доказать связь между размещением фото и преждевременными родами, а также не доказала наличие нравственных и физических страданий из-за действий больницы.

В связи с этим сумма компенсации была снижена с 1,9 млн рублей до 10 тыс. рублей. Гражданку не устроило такое решение и она обжаловала его в Свердловском областном суде, но безуспешно.