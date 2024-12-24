«Спасибо за ваши труды» - в Екатеринбурге прошло торжественное вручение премии общественного признания "СПАСИБО!"

В предновогодние дни в Екатеринбурге состоялась очередная, ставшая уже традиционной церемония награждения лауреатов общественной премии «СПАСИБО!».

В течении восьми лет она вручается уральцам за добрые дела, благотворительность, укрепление межнациональной дружбы и личные заслуги перед Свердловской областью.

В этот раз говорили "СПАСИБО!" и за оказание помощи и поддержки участникам СВО.

Также 8 священнослужителей Екатеринбургской епархии были отмечены премией общественного признания «СПАСИБО!».

Торжественная церемония состоялась в Культурно-просветительском центре «Царский», ее возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и председатель оргкомитета общественного проекта «Спасибо!», член Общественного совета при областном Законодательном Собрании Анатолий Павлов.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, открывая торжественную церемонию, отметил, что только в русском языке слово «спасибо» означает «Спаси тебя Бог!» ради «того дела, которое ты делаешь, ради доброты твоего сердца». Владыка поблагодарил лауреатов народной премии за то, что они трудятся не ради похвалы, а «просто ради того, что сердце ищет, как сделать добро, как исполнить свой долг, свои обязанности, и сделать это красиво, и немножечко больше».

Слова благодарности главы региона передал участникам и лауреатам общественной премии руководитель аппарата губернатора и Правительства области – Директор Департамента по местному самоуправлению губернатора и Правительства, член Союза российских писателей Вадим Дубичев.

"Знаю, что награждаемые оценивают это общественное, народное «Спасибо!» очень высоко. Может, даже выше других наград. Потому что это признание не назначишь, оно ничем не регламентировано, кроме отношения одних людей к другим", – отметил Вадим Дубичев.

Председатель оргкомитета общественного проекта «Спасибо!», член Общественного совета при региональном Законодательном Собрании Анатолий Павлов отметил, что все лауреаты – люди неравнодушные, они заслужили, чтобы им говорили «спасибо!» за их деятельность, «за жизнь, за все, что они делают полезного для нашей родной области, для нашей России».

Музыкальным подарком для участников церемонии стали выступления уральских артистов.