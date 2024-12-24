«Спасибо за ваши труды» - в Екатеринбурге прошло торжественное вручение премии общественного признания "СПАСИБО!"

24 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

«Спасибо за ваши труды» - в Екатеринбурге прошло торжественное вручение премии общественного признания "СПАСИБО!"

В предновогодние дни в Екатеринбурге состоялась очередная, ставшая уже традиционной церемония награждения лауреатов общественной премии «СПАСИБО!».

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В течении восьми лет она вручается уральцам за добрые дела, благотворительность, укрепление межнациональной дружбы и личные заслуги перед Свердловской областью.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В этот раз говорили "СПАСИБО!" и за оказание помощи и поддержки участникам СВО.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Также 8 священнослужителей Екатеринбургской епархии были отмечены премией общественного признания «СПАСИБО!».

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Торжественная церемония состоялась в Культурно-просветительском центре «Царский», ее возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и председатель оргкомитета общественного проекта «Спасибо!», член Общественного совета при областном Законодательном Собрании Анатолий Павлов.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, открывая торжественную церемонию, отметил, что только в русском языке слово «спасибо» означает «Спаси тебя Бог!» ради «того дела, которое ты делаешь, ради доброты твоего сердца». Владыка поблагодарил лауреатов народной премии за то, что они трудятся не ради похвалы, а «просто ради того, что сердце ищет, как сделать добро, как исполнить свой долг, свои обязанности, и сделать это красиво, и немножечко больше».

Слова благодарности главы региона передал участникам и лауреатам общественной премии руководитель аппарата губернатора и Правительства области – Директор Департамента по местному самоуправлению губернатора и Правительства, член Союза российских писателей Вадим Дубичев.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

"Знаю, что награждаемые оценивают это общественное, народное «Спасибо!» очень высоко. Может, даже выше других наград. Потому что это признание не назначишь, оно ничем не регламентировано, кроме отношения одних людей к другим", – отметил Вадим Дубичев.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Председатель оргкомитета общественного проекта «Спасибо!», член Общественного совета при региональном Законодательном Собрании Анатолий Павлов отметил, что все лауреаты – люди неравнодушные, они заслужили, чтобы им говорили «спасибо!» за их деятельность, «за жизнь, за все, что они делают полезного для нашей родной области, для нашей России».

Музыкальным подарком для участников церемонии стали выступления уральских артистов.

Теги: премия спасибо, митрополит евгений, павлов, вадим дубичев, общественное признание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети