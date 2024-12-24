В Нягани осудили педофила, изнасиловавшего 15-летнюю девочку

В Нягани городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы 32-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда Нягани.

Суд установил, что мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы, применив к ней физическое насилие.

Сейчас обвиняемый приговорен к 10 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год после отбытия наказания в виде лишения свободы.