AstraZeneca Plc и Daiichi Sankyo Co. отозвали лицензию на препарат от рака

Две крупные фармацевтические компании, AstraZeneca Plc и Daiichi Sankyo Co., отозвали в ЕС заявку на препарат для лечения рака легких. Причина – претензии к экспериментальному препарату.

Отзыв заявки случился после того, как в сентябре ученые опубликовали неоднозначные результаты применения препарата. Они показали, что, хотя лекарство помогло некоторым людям прожить дольше, результаты у всех пациентов, участвовавших в исследовании, не были статистически значимыми. Dato-DxD показал, что он может дольше предотвращать обострение заболевания.

Заявка на регистрацию препарата Dato-DXd в ЕС для лечения пациентов с метастатическим раком молочной железы по-прежнему находится на рассмотрении, пишет Bloomberg.