В "Спецавтобазе" рассказали, что уральцам нужно сделать для бесперебойной работы мусоровозов в новогодние праздники

Региональный оператор АО "Спецавтобаза" рассказал, как будет работать в новогодние праздники и куда следует обращаться уральцам из-за переполненных мусорных контейнеров в предстоящие выходные.

Для вывоза отходов в новогодние праздники "Спецавтобаза" задействует 375 мусоровозов. Хоть они и будут ездить по обычному графику, но контроль за переполнением контейнерных площадок было решено усилить. Подробнее об этом рассказал начальник отдела контроля качества оказания услуг по обращению с ТКО АО «Спецавтобаза» Кирилл Козионов.

"Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок при многоквартирных домах будем вывозить ежедневно с 7.00 до 23.00. На территориях, где действует помешковый сбор – по установленному графику. Там, где наблюдается большое образование отходов, график транспортирования будет увеличен до двух заездов в день. С других контейнерных площадок частота вывоза будет изменяться в случае выявления переполнений", – отметил Козионов.

В "Спецавтобазе" напоминают, что для бесперебойной и оперативной уборки контейнерных площадок, жильцы домов должны обеспечить к ним беспрепятственный проезд. Уральцев просят быть внимательней и не парковать на пути мусоровоза автомобили, предоставить доступ к шлагбауму и очистить дороги ото льда и снега.

О переполнении на контейнерной площадке жители могут оперативно сообщить в мессенджерах WhatsApp, Telegram или через СМС по номеру: 8 (912) 690-07-00 (с фото и адресом площадки). Сервис для онлайн-консультации на сайте sab-ekb.ru и "Личный кабинет" lk.sab-ekb.ru также будут доступны для клиентов.

Центральный офис и обособленные подразделения "Спецавтобазы" будут принимать клиентов:

27 декабря до 16.00;

28 декабря – до 18.00 в главном офисе и до 17.00 в обособленных подразделениях;

29 декабря по 8 января выходные.

Прием клиентов в обычном режиме возобновится с 9 января.

Добавим, что пункт приема автомобильных покрышек "Спецавтобазы" на Посадской, 3 будет работать без изменений в графике. Сдать старые шины можно в любой день недели с 8.00 до 20.00, предоставив паспорт или водительское удостоверение.