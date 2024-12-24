24 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Мастер-девелопер Академического района в Екатеринбурге предлагает отправить письмо Деду Морозу

С 27 декабря по 17 января в Академическом районе уральской столицы пройдёт акция "Волшебная почта Академического". Это уникальная возможность для детей отправить Деду Морозу рисунок или написать ему письмо. Организатор акции – мастер-девелопер Академического района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Как сообщают в компании, акция "Волшебная почта Академического" — это не только возможность поделиться своими желаниями с Дедом Морозом, но и отличный способ проявить творчество и фантазию. Дети могут показать свои художественные способности и написать про свои любимые места в районе Академический.

В акции могут принять участие дети от 5 до 17 лет. Для них организаторы подготовили специальный почтовый ящик в виде арт-объекта, расположенный в ледовом городке – рядом с домом на ул. Академика Сахарова, 45. Арт-объект "Почта Деда Мороза" выполнен в виде огромных ажурных, светящихся изнутри, кристаллов и оснащена почтовым ящиком.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Все письма и рисунки будут собраны и переданы Деду Морозу и его помощникам. Те, чьи работы окажутся лучшими в своих номинациях, получат заслуженные призы.

Номинации акции.

Первая возрастная категория (конкурс рисунков) 5-7 лет:

  • "Новый год в любимом районе".
  • "Чудеса во дворе".

Вторая возрастная категория 8-10 лет:

  • "Новогодняя сказка Академического".
  • "Новый год в любимом районе".

Третья возрастная категория 11-14 лет и четвертая возрастная категория 15-17 лет:

  • "Новый год в стихах".
  • "Новый год — новые идеи".

Мастер-девелопер предлагает присоединяться к акции "Волшебная почта Академического" и подарить своим детям волшебство и радость праздника. Подробности можно узнать в Положении об акции, размещенном в телеграм-канале.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Теги: АО СЗ РСГ-Академическое, Дед Мороз


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