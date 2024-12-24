В России может появиться ГОСТ на шаурму

Государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму окончательно утвердят в России в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Российской системы качества (Роскачества) Максим Протасов.

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По его словам, подготовка первой редакции стандарта уже завершена. Чуть позже ее опубликуют для обсуждения.

Весной эксперты выявили нарушения в 28 из 29 образцов этого любимого продукта питания россиян. В них нашли кишечную палочку, листерии или золотистый стафилококк.

"Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле", - отметил Протасов.

Он добавил, что планируются также повторные исследования шаурмы.

Протасов рекомендует при покупке шаурмы обращать внимание на внешний вид повара, а именно на соблюдение правил гигиены.

Как пишет РБК, при этом ГОСТ носит добровольный, а не обязательный характер.

"ГОСТ плюс это история про качество, а не безопасность продукции. То есть производители смогут его проигнорировать", — сказал председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Он считает, что россияне все равно будут обращать внимание на вкусовые предпочтения, а не на ГОСТ.

Издание отмечает, что в 2023 году популярность шаурмы в России резко выросла: в первое полугодие продажи выросли на 100–200%.

В августе в Татарстане умерла девочка после того, как поела шаурму. Девочку госпитализировали с признаками пищевого отравления. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о получении данных о токсикоинфекции тяжелой формы у ребенка. Деятельность кафе "Нур" в Тетюшах, где была куплена шаурма, приостановлена. В результате проверки были обнаружены нарушения санитарно-дезинфенкционного режима, условий приготовления и хранения блюд, правил личной гигиены сотрудников. При этом ведомство отмечает, что других случаев заболеваний, связанных с продукцией данного кафе, не зарегистрировано.