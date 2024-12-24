В Екатеринбурге в Академическом столкнулись трамвай и "Ниссан"

В Академическом районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием трамвая.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился напротив дома 19 на улице Вильгельма де Геннина. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь в сторону Объездной дороги, не пропустил трамвай маршрута №1, который имел преимущественное право проезда. В итоге произошло столкновение.

В результате ДТП никто из людей не пострадал. Сотрудники ДПС провели необходимые действия по оформлению аварии. Проводится проверка.

В свердловской Госавтоинспекции призывают автомобилистов быть внимательными за рулем, не отвлекаться от управления и соблюдать Правила дорожного движения.