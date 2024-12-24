Почти половина жителей Екатеринбурга готова "пахать" в декабре, чтобы накопить на новогодние праздники

В Екатеринбурге провели опрос, который показал, насколько сильно местные жители любят "кутить" на новогодних праздниках. Ради хорошего отдыха в январе, целых 47% уральцев готовы взвалить на свои плечи дополнительные задачи или даже взять подработку в последний месяц года. Соответствующие исследования провела платформа для автоматизации сотрудничества с внештатными специалистами Консоль.Про.

Опрос проводился в декабре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1 тыс. 231 работающих россиян в возрасте от 26 лет из крупных городов России. Оказалось, что 20% екатеринбуржцев уже заняты на подработках в канун Нового года, планируя получить к дополнительному заработку более 40 тыс. рублей. Это неудивительно, ведь более половины или 55% признались, что их траты к празднику значительно выросли по сравнению с 2023 годом. Каждый десятый респондент сообщил о прежнем потолке расходов и только 7% опрошенных заявили, что по тем или иным причинам стали меньше тратить на подготовку к Новому году.

Когда у уральцев спросили о новогодних подработках, 35% ответили, что выбирают брать сверхурочные задачи в своих компаниях, 12% или каждый восьмой предпочитает временно устраиваться на подработку в другие компании, а 50% отметили, что в конце года часто дополнительно работают на фрилансе. Среди желающих подзаработать, 48% подрабатывают вечером или на выходных и только 25% ответили, что готовы согласиться на заработок во время январских праздников.

Главной причиной взять дополнительные часы для екатеринбуржцев - это комфортная жизнь в январе. 35% отметили, что потратят заработанное на проживание после ярких и довольно продолжительных выходных. Еще 28% хотят накопить, чтобы сделать подарок себе любимому, 25% - для подарков близким и 18% готовятся к компенсации расходов на праздники.

Специалисты также выяснили, что средняя цена для одного подарка у жителя Екатеринбурга варьируется от 2 до 6 тыс. рублей. Каждый седьмой или 14% рассчитывают потратить менее 2 тыс. рублей на человека, 20% уже больше - от 2 до 4 тыс. рублей. До 6 тыс. рублей потолок у 36% уральцев. Но самыми щедрыми стали 16% опрашиваемых, которые готовы отдать за один подарок от 8 тыс. рублей и выше.