Виталий Хоценко впервые вручил награду "Герой Омской области"

Почетное звание Героя Омской области накануне было присвоено работнику Омского завода транспортного машиностроения Михаилу Кривошееву.

"Вместе с генеральным директором Уралвагонзавода Александром Валерьевичем Потаповым вручили первую в истории региона награду «Герой Омской области». Первым Героем Омской области стал работник нашего прославленного предприятия – Омского завода транспортного машиностроения концерна Уралвагонзавод – Михаил Михайлович Кривошеев, - сообщил глава региона. - Награду «Герой Омской области» мы учредили совсем недавно. И будем отмечать ею заслуги тех, кто прославляет наш регион и делает все ради благополучия нашей Омской области".

Первый Герой Омской области более 40 лет трудится в сборочно-сдаточном цехе "Омсктрансмаша", он - представитель трудовой заводской династии, общий стаж которой насчитывает 110 лет.

"Для меня награда - огромная честь. Мы, действительно, большая династия. На заводе мы работали четыре брата и сестра. Сейчас трудятся сын и зять. Ещё и внук хочет здесь работать", - поделился Михаил Кривошеев.