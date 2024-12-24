В новой детской поликлинике в Заречном приступили к внутренней отделке

24 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В новой детской поликлинике в Заречном приступили к внутренней отделке

Компания "Атомстройкомплекс" приступила к внутренней отделке детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга.

На улице Готвальда активными темпами продолжается строительство новой поликлиники детской городской клинической больницы №9. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, на сегодняшний день строители уже полностью завершили кладочные работы и на 90% перекрыли крышу здания. Параллельно с этим идут отделочные работы внутри здания.

Новая поликлиника на 500 посещений в смену возводится в рамках национального проекта "Здравоохранение". Работы выполняет компания "Атомстройкомплекс" по заказу областного управления капитального строительства.

Строительство детской поликлиники на улице Готвальда в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Строители уже завершили чистовую отделку в подвальных помещениях и перешли на первый этаж. Интерьер новой поликлиники будет выполнен в светлых тонах, с детской игровой зоной в фойе. Помимо отделочных, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей: отопление, вентиляция, водопровод, слаботочные сети. В новом здании предусмотрена современная система кондиционирования и обработки воздуха, а также стерилизации помещений для снижения риска инфицирования.

"Чтобы обеспечить комфортное проведение отделочных работ, уже в ноябре был закрыт контур и подано отопление в здание, запущен ИТП. Прокладка теплотрассы и подключение к городским теплосетям выполнены в срок благодаря налаженному взаимодействию со специалистами Екатеринбургской теплосетевой компании. Сейчас ведется устройство наружных сетей электроснабжения и водопровода", - отметила руководитель проектов "Атома" Светлана Горбанева.

Новая поликлиника общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров будет обслуживать 25 педиатрических участков в две смены. Окончание строительных работ запланировано на 2025 год.

Согласно госконтракту, "Атомстройкомплекс" сдаст поликлинику "под ключ" – то есть с полной отделкой и необходимым оборудованием для обследования пациентов педиатрами и узкими специалистами. Для проведения исследований предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики, в котором установлен современный цифровой рентген с низкой лучевой нагрузкой, а также отделение восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики. Открытие поликлиники повысит доступность качественного медицинского обслуживания для маленьких жителей Железнодорожного района.

Теги: поликлиника, Заречный, отделка, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети