В новой детской поликлинике в Заречном приступили к внутренней отделке

Компания "Атомстройкомплекс" приступила к внутренней отделке детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга.

На улице Готвальда активными темпами продолжается строительство новой поликлиники детской городской клинической больницы №9. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, на сегодняшний день строители уже полностью завершили кладочные работы и на 90% перекрыли крышу здания. Параллельно с этим идут отделочные работы внутри здания.

Новая поликлиника на 500 посещений в смену возводится в рамках национального проекта "Здравоохранение". Работы выполняет компания "Атомстройкомплекс" по заказу областного управления капитального строительства.

Строители уже завершили чистовую отделку в подвальных помещениях и перешли на первый этаж. Интерьер новой поликлиники будет выполнен в светлых тонах, с детской игровой зоной в фойе. Помимо отделочных, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей: отопление, вентиляция, водопровод, слаботочные сети. В новом здании предусмотрена современная система кондиционирования и обработки воздуха, а также стерилизации помещений для снижения риска инфицирования.

"Чтобы обеспечить комфортное проведение отделочных работ, уже в ноябре был закрыт контур и подано отопление в здание, запущен ИТП. Прокладка теплотрассы и подключение к городским теплосетям выполнены в срок благодаря налаженному взаимодействию со специалистами Екатеринбургской теплосетевой компании. Сейчас ведется устройство наружных сетей электроснабжения и водопровода", - отметила руководитель проектов "Атома" Светлана Горбанева.

Новая поликлиника общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров будет обслуживать 25 педиатрических участков в две смены. Окончание строительных работ запланировано на 2025 год.

Согласно госконтракту, "Атомстройкомплекс" сдаст поликлинику "под ключ" – то есть с полной отделкой и необходимым оборудованием для обследования пациентов педиатрами и узкими специалистами. Для проведения исследований предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики, в котором установлен современный цифровой рентген с низкой лучевой нагрузкой, а также отделение восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики. Открытие поликлиники повысит доступность качественного медицинского обслуживания для маленьких жителей Железнодорожного района.