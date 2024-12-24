В Прикамье дочь украла у матери деньги, которые та получила за гибель сына на СВО

В Пермском крае жительница Октябрьского городского округа признана виновной в краже, совершенной в особо крупном размере: она похитила у своей матери 1 млн 212 тыс. руб. с банковского счета матери. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда, эти деньги женщине перечислило Министерство обороны РФ в качестве компенсации за гибель сына на СВО.

Дочь воспользовалась горем матери и, установив на телефон банковское приложение, указала данные ее банковской карты, получила доступ к ее личному кабинету. Деньги переводила на свой банковский счет и тратила на дорогостоящие покупки.

Пока мать находилась в неведении, дочь успела купить два мотоцикла, музыкальную колонку, ноутбук, четыре телефона, аккумуляторы для телефонов, приставку с колонками, сварочный аппарат, а также выплатила кредит.

Воровку приговорили к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком в два года.