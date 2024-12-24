24 Декабря 2024
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Фото: nakanune.ru

Минфин РФ не поддержал проект о льготной ипотеке для участников СВО

Министерство финансов России не поддержал предложение об установлении программы льготного ипотечного кредитования для участников специальной военной операции.

"Представленное предложение Минфином России не поддерживается", - говорится в ответе заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова. Также сообщается, что действующие льготные ипотечные программы, такие как "Семейная ипотека", "Льготная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", "Сельская ипотека", "Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ", "ИТ-ипотека", привели к значительным диспропорциям на рынке жилищного кредитования.

В документе также указано, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на всё больший круг россиян и объектов жилищного строительства, трансформировало инструмент "льготной ипотеки" из точечной меры поддержки в массовый продукт, что не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан.

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым направили в Минфин предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников спецоперации. Предлагалась ипотечная ставка в 2%. Зампред комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов говорил, что подобная программа затронула бы более 700 тыс. участников СВО и принесла бы более 1 трлн руб. в экономику России, сообщают "Известия".

Теги: Минфин, СВО, ипотека


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