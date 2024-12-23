Главе подразделения Центрального ЖКУ Минобороны вменили махинации с ущербом в 27 млн

Главе структурного подразделения "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны России Ольге Бурлаковой вменили махинации при выполнении госконтракта.

В 2018 г. центр договорился с ООО "СтройИдеал" о ремонте сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. Сумма не разглашается, но речь идёт о многих миллионах рублей.

В 2019 году Бурлакова приняла некачественно выполненную работу. Результат – более 10 аварий на объектах водоснабжения городка и имущественный вред государству в 27 млн руб. Началось расследование, сообщается в telegram-канале военных следственных органов СК РФ.