Накануне Нового года на Барсовой горе открыли уникальные локации

Перед Новым Годом на Барсовой горе в Сургутском районе открыли новые локации. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой посетил знаковое место.

"Под занавес года на тропе «ЧелоВечность» заработали три интерактивных павильона – экспозиционно-выставочный, палеонтологический с копией скелета мамонтенка и модель жилища древнего человека. Они созданы в рамках проекта Музейного комплекса «Барсова гора» в Сургутском районе", - сообщил в своем телеграмм-канале Андрей Трубецкой.

Этнографический и палеонтологический павильоны созданы как модульные. Это сборно-разборные конструкции, которые впервые в России используются в северных условиях. Оба павильона специально утеплены.

Локации оснащены мультимедийным оборудованием с программным комплексом Pogumax, позволяющим синхронно транслировать видео на расположенные здесь экраны. Площадь первого равна 300 кв. м, он состоит из трех квадросфер. Одна из них будет использоваться как выставочное пространство. Во второй разместят зал для конференций и передвижных выставок, третья станет зоной для выставочного оборудования. Площадь палеонтологического павильона равна 100 кв. м. В центре размещена песочница с точной копией скелета мамонтенка в раскопе.

"Объект создан в сотрудничестве с Российской академией наук на основе трехмерного сканирования оригинальных костей доисторического животного из фондов Зоологического института РАН", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Натурная модель жилища эпохи металла создана по материалам научной реконструкции жилища 1 селища Барцевка III уральского археолога В.А. Борзунова. В центре находится открытый очаг, по бокам – укрытые шкурами спальные места. Примерно так выглядела стоянка древних жителей Барсовой горы.