Около полусотни украинских уклонистов утонули в реке на границе с Румынией

Около полусотни украинских уклонистов утонули в реке на границе с Румынией с начала Специальной военной операции. Они пытались сбежать от службы в армии. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет LIFE со ссылкой на агентство УНН.

"Тиса за время действия военного положения уже забрала около 50 жизней людей, которые незаконным способом пытались пересечь границу", — рассказал Демченко.

Из-за этого ее назвали "рекой смерти".

Как отметил представитель, река Тиса служит естественной границей между Украиной и Румынией на западе Незалежной. Из-за тотальной мобилизации многие мужчины призывного возраста пытаются нелегально пересечь эту "реку смерти".

В начале декабря сообщалось, что отлов и фактическое похищение украинских мужчин прямо на улицах достигли таких масштабов, что даже местный омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг своего же представителя в Киевской области Никиту Козыренко, который заявил, что это почти искоренено.

Сам Лубинец написал, что его представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом и не знает реального положения дел.

"Мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий со стороны представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой "бусификации". Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может", – подчеркнул Лубинец.