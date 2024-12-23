В Хакасии случился взрыв на Абаканском опытно-механическом заводе

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошёл взрыв. Он случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства трагедии. На месте работает замглавы Хакасии Юрий Курлаев. Он контролирует ситуацию и информирует о её развитии руководителя республики.

"Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, семьям погибших выражаю свои глубокие соболезнования", - написал Коновалов в своём telegram-канале.