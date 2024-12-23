23 Декабря 2024
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Общество Калужская область
Фото: vk.com/gorduma.kaluga/скрин

Воспитанникам центра семейного воспитания и курским детям депутаты гордумы Калуги подарили праздник

Педагогический отряд при Городской Думе Калуги организовал новогоднее представление для воспитанников «Центра семейного воспитания имени В.Т. Попова».

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы – председатель Попечительского совета центра семейного воспитания Татьяна Коняхина поздравили воспитанников и педагогов с наступающим Новым годом и вручили им подарки, сообщает пресс-служба городского парламента.

«С Азаровским детским домом нас связывают давние дружеские отношения. Мы не могли пропустить такой светлый и добрый праздник, как Новый год. Этот праздник дарит надежду и веру в лучшее, и мы постарались подарить заряд хорошего настроения воспитанникам. Сегодня все мы ненадолго вернулись в детство, спасибо ребятам из педагогического отряда при Гордуме, подготовившим замечательный спектакль. Дети были в восторге», – прокомментировала Татьяна Коняхина.

«Уже в третий раз накануне Нового года мы с коллегами участвуем в творческом мероприятии в Центре содействия семейному воспитанию. Каждый раз вместе с членами педагогического отряда при Городской Думе мы стараемся приготовить для воспитанников что-то особенное. В прошлом году это были мастер-классы по изготовлению подарков и сувениров, в этом году педагогический отряд приготовил театрализованное представление по мотивам любимых детских сказок. Дети веселись от души, пели, танцевали, получили множество ярких эмоций и праздничное настроение», – отметил Юрий Моисеев.

(2024)|Фото: vk.com/gorduma.kaluga/скрин

Также был организован праздник для детей из Курской области, находящихся в пункте временного размещения. Члены педагогического отряда подготовили театрализованное представление, сотрудники Городской Управы и аппарата Городской Думы передали новогодние подарки.

Новогодняя игрушка на елке(2023)|Фото: Накануне.RU

«Для жителей Курской области мы уже привозили необходимые вещи, книги и детские игрушки. Стараемся разнообразить пребывание курских детей на калужской земле, сделать его более полезным и насыщенным. Ранее члены педагогического отряда проводили для ребят мастер-классы, а теперь решили показать спектакль. Поздравил курян с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, благополучия, мира, добра и нашей скорейшей победы», – рассказал Юрий Моисеев.

Теги: юрий моисеев, городская дума калуги, новый год, педагогический отряд


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