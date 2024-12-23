23 Декабря 2024
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Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Ветеран СВО пополнил «Лучший миллион Томской области» Владимира Мазура

В аккаунтах губернатора Томской области Владимира Мазура в социальных сетях и в телеграм-канале главы региона продолжается медиапроект «Лучший миллион Томской области» о земляках, достигших значительных успехов в различных сферах.

Накануне героем рубрики стал инженер-автомеханик, ветеран специальной военной операции из Томска Павел Леонтьев.

«В сентябре 2022-го, получив повестку, Павел обнял жену и двоих детей, собрался и отправился защищать Родину. Потому что иначе не мог. Служба выпала ему одна из самых сложных — в разведке. Многочисленные переходы «за ленточку», бои, помощь сослуживцам и четыре ранения. Последнее вынудило Павла оставить службу, — написал Владимир Мазур. — В мирной жизни его ждала семья и любимая работа. Теперь Павел нашел для себя еще одно важное дело: он работает с молодежью, занимается патриотическим воспитанием».

За участие в спецоперации Павел получил множество наград, в том числе медаль Суворова. Глава региона поблагодарил Павла Леонтьева за его отвагу и верность Родине.

(2024)|Фото: t.me/mazur_70

Напомним, что героями рубрики «Лучший миллион Томской области» ранее становились главный врач областного онкодиспансера Максим Грищенко, пожарный Виктор Долгих, директор Томского НИМЦ Вадим Степанов, Олимпийская чемпионка Наталья Баранова, волонтеры Нина Губина и Дарья Лаврова, семья росгвардейцев Брауловых, тракторист Владимир Атаманов, томские кинематографисты, основатели танцевальной команды «ЮДИ», академик Евгений Чойнзонов, санитар-водитель в зоне СВО Владимир Плотников, доярка Ирина Катюхина, лесовод Виталий Костромин, социальный предприниматель Антон Парфёнов, социальный работник Валентина Логинова, скульптор Леонтий Усов, воспитатель детского сада Наталья Сосновская, провизор Наталья Заворина, социальный координатор томского фонда «Защитники Отечества» Анна Саватеева, основатель эко-фабрики «Сибирский кедр» Алексей Альпет, старший инспектор ГИМС регионального управления МЧС Рахматулла Рахимов, ветеран СВО Денис Некрасов, хормейстер Сводного детского хора Томской области Людмила Попова, учитель географии - участник СВО Павел Силаев, создатель продюсерского центра для молодых музыкантов Максим Огородников, активисты Совета отцов города Томска, основатель боксерского клуба «Клинч» Сергей Гаврилов, участковый из города Асино Роман Александров и другие.

Теги: владимир мазур, ветеран сво, лучший миллион томской области


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