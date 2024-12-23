Крупнейший банк Италии перестанет принимать платежи в евро из России

В Италии принято решение перестать принимать платежи из России, сделанные в евро. Так поступит крупнейший банк этой страны Intesa Sanpaolo.

Изменения заработают с 15 января 2025 г.: платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его "дочках", а также в банках, расположенных на территории Италии.

Исключение сделано для собственной "дочки" банка в России – "Интезы", о чём последняя уведомила своих клиентов и контрагентов, пишут "Ведомости".