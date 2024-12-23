Жителя Верхней Пышмы отправили на лечения после убийства отца и нападения на мать

Верхнепышминский городской суд отправили на принудительное лечение местного жителя 1986 г.р., зарезавшего своего отца и напавшего на мать. У обвиняемого диагностировали тяжелое хроническое психиатрическое расстройство, из-за которого он не узнал родителей.

Трагедия произошла 26 декабря 2023 года в квартире осужденного. Днем он позвонил отцу и начал высказывать разные идеи, из-за которых родители забеспокоились и поехали навестить сына. На пороге мужчина не узнал близких, но в дом впустил. В какой-то момент женщина ушла на кухню, оставив сына с мужем, чтобы первый смог переодеться. Выйдя обратно в коридор, пострадавшая увидела лужу крови и бросилась бежать из квартиры, но сын нагнал мать и ударил ножом в поясницу.

Позднее было установлено, что мужчина нанес отцу не менее четырех ударов ножом по животу и левому бедру, от чего тот скончался на месте. Матери же был причинен легкий вред здоровью.

У тогда еще обвиняемого диагностировали параноидную шизофрению, из-за которой в момент нападения он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. В связи с этим, по решению суда, уральцу назначили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Постановление суда вступило в законную силу.