В Екатеринбурге прошли благотворительные новогодние праздники для детей

В Екатеринбурге в центре культуры "Орджоникидзевский" на Уралмаше прошли благотворительные новогодние праздники для детей. Организаторами выступили депутаты Екатеринбургской городской думы Владислав Овчинников и Алексей Шестаков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, участниками двух предновогодних представлений стали 500 детей в возрасте 6-11 лет из многодетных и малоимущих семей Орджоникидзевского района.

Для них провели интерактивный спектакль "Щелкунчик и волшебная шкатулка". Также ребятам подарили сладкие подарки от Благотворительного фонда РМК.

"Всегда радостно дарить детям новогоднее настроение. Их улыбка – лучшая благодарность", - рассказал депутат Алексей Шестаков.