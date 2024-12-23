Удаленные поселения в РФ обеспечат интернетом с помощью стратосферных БПЛА

В России запустили производство опытных образцов псевдоспутников.

Речь идет о стратосферных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые по своим задачам сходны с орбитальными космическими аппаратами, но при этом функционируют на значительно более малой высоте. Стоимость их запуска и эксплуатации ниже. Система предназначена для беспосадочного полета больше месяца.

БПЛА будет оснащен четырьмя электрическими двигателями, которые используют солнечную энергию. На верхней поверхности крыла установлены солнечные батареи. Как заявил руководитель проекта, исполнительный директор компании "Стратолинк" Николас Оксман, псевдоспутники помогут оперативно развернуть системы связи и навигации в районах стихийных бедствий или во время поисково-спасательных операций. Кроме того, они обеспечат связь и интернет на временных объектах, удаленных от инфраструктуры. Например, вахтовых поселках или полевых экспедициях, сообщают "Известия".