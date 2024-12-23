Команда Трампа намерена вывести США из ВОЗ

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа настаивает на выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как ожидается, это произойдет в первый день после того, как политик займет свой пост, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов. По их словам, о выходе из ВОЗ может быть объявлено на инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Специалисты указывают на катастрофические последствия такого решения, так как выход лишит организацию крупнейшего источника финансирования.

В 2020 году, когда началась эпидемия коронавируса, Трамп обвинил ВОЗ в том, что она находится под контролем КНР, и инициировал процесс выхода, который не был закончен.