Екатеринбург вновь примет "Финал четырех" Fonbet Кубка России по баскетболу

Столица Урала второй год подряд становится местом проведения "Финала четырех" Fonbet Кубка России. Спортивное событие состоится 30 января и 1 февраля, собрав сильнейшие женские команды страны.

В полуфиналах нас ждут захватывающие противостояния: "НИКА-Лузалес" (Сыктывкар) встретится с курским "Динамо", а хозяйки турнира, УГМК, сразятся с командой МБА-МГУСиТ из Москвы. Победители выйдут в главный матч турнира, который пройдет 1 февраля, в тот же день состоится игра за третье место.

Стоит отметить, что все участники "Финала четырех" — это полуфиналисты Fonbet Премьер-лиги прошлого сезона. Екатеринбургский УГМК подтвердил свой статус фаворита, оформив путевку в решающий этап благодаря уверенным победам в четвертьфинале над красноярским "Енисеем".

Точное расписание матчей будет опубликовано позднее.