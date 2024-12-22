Сбер предпринял меры по усилению безопасности на объектах банка

В Сбербанке прокомментировали массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, в России на 30% возросло количество подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы "Сбера", этот вид мошенничества появился в начале прошлого года. Мошенники, которые украли деньги, звонят своим жертвам и обещают вернуть им средства за нарушения закона, например совершение нападения на офис банка. Либо объясняют людям, что якобы таким образом они помогут поймать мошенников. Также обещают вознаграждения за поджог.

Свои действия мошенники просят снимать на видео. Деньги потерпевшим, разумеется, никто не возвращает. И в результате потерпевшие сами становятся преступниками - несут административную и уголовную ответственность. Кроме того, их действия исполнителей могут быть квалифицированы по статье 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт", по которой предусмотрено наказание до 15 лет.

"Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих", - прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он призвал граждан быть бдительными, не вступать в разговор с мошенниками,не сообщать свои персональные данные и быть внимательными к поведению близких, которые могли попасть под влияние мошенников, не стесняться просить помощи и сообщать родственникам о происходящем..

Сбер предпринял максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка.

Напомним, как минимум 13 разных поджогов совершены за последние двое суток в регионах России. Пять поджогов случились в Москве и Подмосковье. Так, в пятницу, 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, а на бульваре Яна Райниса - отделение банка. 21 декабря в МФЦ, расположенном в торговом центре "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, там мужчина поджег пиротехническое изделие в в МФЦ в торговом центре, а позже попытался повторить действия в отделе полиции. Обоих задержали.

Кроме того, неизвестный устроил салют в отделении Почты России в Химках. Он зашел в помещение, поставил упаковку ракет на пол и поджег. Позже в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла спичку. Произошел взрыв, в результате которого в здании выбило дверь. В Твери неизвестный поджег припаркованную полицейскую "Газель", в Тобольске сожгли снегоуборочную железнодорожную технику, а в Санкт-Петербурге — полицейскую машину.