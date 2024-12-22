Правительство направит полмиллиарда на строительство больниц в Ингушетии и Смоленской области

Правительство направит более 500 млн рублей на строительство медицинских учреждений в Ингушетии и Смоленской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Из них более 232,4 млн руб. будет направлено на завершение строительства инфекционного отделения Детской республиканской клинической больницы в Ингушетии. Новое здание рассчитано на 60 мест. Дополнительные средства на эти цели будут направлены в рамках федпроекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

В Смоленскую область дополнительно поступит более 282,5 млн рублей на первый этап строительства областного онкодиспансера.

Средства будут направлены по линии федпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".