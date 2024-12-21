В Москве задержали экс-замминистра просвещения, находящегося в розыске

В одном из столичных аэропортов задержан бывший замминистра просвещения России, подозреваемый в многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом сообщает МВД РФ.

По информации ведомства, мужчина скрылся от следствия за пределами России. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По прилету из-за границы мужчина был задержан. Его имя не называется. По предварительным данным, это Денис Грибов. Он был снят с поста в августе этого года.

По данным следствия, бывший чиновник совместно с экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали схему по хищению денег, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.

Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, сообщили в МВД. В действительности мероприятия не проводились, вся отчетная документация была фиктивной. Подозреваемыми были похищены более 54 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее задержали троих участников преступной группы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.