Более 10 различных поджогов произошли за последние двое суток в РФ

Как минимум 13 разных поджогов совершены за последние двое суток в регионах России, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, пять поджогов случились в Москве и Подмосковье. Так, в пятницу, 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, а на бульваре Яна Райниса - отделение банка.

21 декабря в МФЦ, расположенном в торговом центре "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, там мужчина поджег пиротехническое изделие в в МФЦ в торговом центре, а позже попытался повторить действия в отделе полиции. Обоих задержали.

Кроме того, неизвестный устроил салют в отделении Почты России в Химках. Он зашел в помещение, поставил упаковку ракет на пол и поджег. Позже в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла спичку. Произошел взрыв, в результате которого в здании выбило дверь.

В Твери неизвестный поджег припаркованную полицейскую "Газель", в Тобольске сожгли снегоуборочную железнодорожную технику, а в Санкт-Петербурге — полицейскую машину.

Baza пишет, что все случаи - результат работы мошенников. Сначала они разводят россиян на деньги, а затем предлагают вернуть их за поджог.