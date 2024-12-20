Путин назвал причины демографического провала в РФ

Президент России Владимир Путин назвал причины демографического провала в РФ и связал их с внутриполитическими событиями в России, которые начались после Первой мировой войны, сообщают РИА Новости.

Во время заседания Госсовета глава государства напомнил прогнозы российского ученого Дмитрия Менделеева, согласно которым к началу 21 века население России должно было бы составлять 600 миллионов человек.

"Наверняка так было бы, если бы ходе Первой мировой войны не раскачали бы тогда внутриполитическую ситуацию и армию, не объявили бы себя сами в одностороннем порядке проигравшей стороной и потом не последовала бы Гражданская война, которая унесла чуть ли не 10 миллионов человек, это больше даже, чем в ходе Первой мировой войны потери", - отметил Путин.

Далее президент указал на демографический провал, произошедший в ходе Великой Отечественной войны, когда в 1943-1944 годах наблюдался спад рождаемости.

"Затем опять раскачали внутриполитическую ситуацию, развалили Советский Союз и опять провал демографии. Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?" - сказал Путин.