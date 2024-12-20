Свердловские коммунальщики прекратят все ремонтные работы на время новогодних праздников

Коммунальные службы Свердловской области приостанавливают все ремонтные работы на период новогодних праздников - с 30 декабря по 8 января. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса направлены требования приостановить на период с 30 декабря по 8 января все виды ремонтных работ, которые могут повлечь отключение от систем жизнеобеспечение потребителей. Кроме того, им указано на необходимость незамедлительно восстановить газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение ранее отключенных потребителей. А также провести проверку исправности автономных источников электроснабжения", - сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

При этом, все энергокомпании и предприятия коммунального комплекса региона переведены на усиленный режим работы. Обеспечивать надежное и бесперебойное электро-, тепло- и газоснабжения на Среднем Урале в случае ЧП будут 1 тыс. 18 аварийных бригад общей численностью свыше 5 тыс. человек, в распоряжении которых находится 1 тыс. 685 единиц специальной техники.