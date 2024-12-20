В Екатеринбурге улицу Дорожную соединят с улицей Патриса Лумумбы

В Екатеринбурге утверждены проекты планировки и межевания территорий для реконструкции улицы Дорожной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от Братской до здания №37 по Дорожной. В планах – перестроить участок улично-дорожной сети длиной чуть более 2 километров. В результате ширина двухполосной проезжей части составит 7,5 метров. Вдоль нее обустроят двухметровые и трехметровые тротуары, а также велодорожки шириной от 1,5 до 2,25 метра.

Важной частью станет соединение улицы Дорожной с перекрестком Братской и Патриса Лумумбы. Ожидается, что это позволит перераспределить нагрузку на улично-дорожную сеть в микрорайоне и увеличить ее пропускную способность.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга назвали победителя аукциона новой площадки КРТ. Речь идет о квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков.