В Свердловской области семье будут передавать льготу бойца, погибшего на СВО

Родственникам участников СВО из Свердловской области будут передавать социальную выплату бойцов в случае их гибели. Соответствующую меру поддержки сегодня единогласно утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

"В региональный закон внесено изменение, предусматривающее, что в случае смерти (гибели) участников СВО, не воспользовавшихся правом на соцвыплату, эта социальная выплата предоставляется членам их семей, – сообщает пресс-служба свердловского Заксобрания.

Однако, подобная мер поддержки распространяется только на семьи, чьи бойцы удостоились звания "Героя России", ордена за заслуги за участие в СВО или были признаны ветеранами боевых действий.