Астраханский инвестиционный совет обсудил проекты создания ледового дворца и перевалочного терминала в регионе

Реализацию проекта по возведению нового центра спортивной подготовки обсудили участники заседания инвестиционного совета, которое состоялось под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Социально значимый объект построят на Аэропортовском шоссе до конца 2027 года. Инициатором выступает «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей.

В центре будут тренироваться астраханские хоккеисты и фигуристы. Кроме того, на ледовой арене организуют 1,6 тысячи зрительских мест.

«Появление «Ледового дворца» в областном центре позволит активнее развивать массовый и профессиональный спорт в Астраханской области», – уверен Игорь Бабушкин.

Еще один крупный проект, который реализует «Каспийская зерновая компания», – строительство в Трусовском районе терминального комплекса для перевалки зерна и подсолнечного масла. В прошлом году ему присвоен статус «особо важного».

Глава региона высоко оценил значимость этих объектов. Он отметил необходимость издать распоряжение, на основании которого земли под строительство центра спортивной подготовки и перевалочного терминала предоставят без проведения торгов. Такое решение ускорит реализацию данных проектов.