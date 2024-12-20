На Южном Урале военный чуть не убил сослуживца из-за спора об эффективности беспилотников

Вопрос о том, кто более эффективен на поле боя: артиллеристы или операторы БПЛА, стал причиной поножовщины между двумя военнослужащими по контракту в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Как рассказали в ведомстве, вечером 16 октября 2024 года на полигоне в лесном массиве двое сослуживцев затеяли жаркий спор по поводу эффективности видов вооружений.

Дискуссия переросла в конфликт с взаимными оскорблениями, в ходе которого рядовой три раза ударил своего товарища ножом в грудь и один раз в ногу, нанеся тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни человека.

После этого военнослужащий отнес раненого на автодорогу и передал военной полиции, а сам сдался.

19 декабря 2024 года военный суд признал рядового виновным в преступлении по части 2 статьи 111 УК РФ и приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.