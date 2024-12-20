Глава муниципалитета в Петербурге вышел убирать снег с огнеметом

Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнеметом. Видео он опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика", — сопровождается видео словами Куликова.

Чиновник отметил, что важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных жителей.

"Крутяк! Лопата Беглова, огнемет Куликова", "В таких мероприятиях думаю принять участие пожелают многие", "Вот это эффективный метод!!", - комментируют видеоролик пользователи.

Отметим, жители Северной столицы практически каждый год массово жалуются на уборку снега в Петербурге. В январе 2022 года городская прокуратура проводила проверку качества уборки улиц после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом. Следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш. Петербуржцы требовали отставки губернатора Александра Беглова в связи с плохой уборкой города.