На Южном Урале глава сельского поселения пойдет под суд за растрату

Прокурор Агаповского района Челябинской области вынес обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы Буранного сельского поселения, обвиняемого в растрате бюджетных средств.

Как рассказали Накануне.RU в надзорном ведомстве, в июне 2023 года глава Буранного сельского поселения заключил фиктивный договор поставки стройматериалов для нужд администрации на сумму 35 тысяч рублей, подписал счет-фактуру о получении товаров и попросил своих подчиненных заплатить за якобы поставленный товар индивидуальному предпринимателю. После этого получил от подрядчика эту же сумму обратно наличными и потратил ее по своему усмотрению.

Аналогичную схему чиновник провернул в мае 2023 года. Он получил от районной администрации деньги на укрепление дамбы на реке Нижняя Солодянка, но не заключил договор вовремя, до наступления холодов. Чтобы не возвращать выделенные средства в бюджет муниципального района, глава поселения составил с предпринимателем такой же фиктивный договор на выполнение работ и принял реально не выполненные работы, а также заплатил 92 тысячи рублей. При этом бизнесмен пообещал закончить работы летом 2024 года, но выполнил их только после возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело по статьям 160 УК РФ (присвоение и растрата) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) направлено в Агаповский районный суд для дальнейшего рассмотрения.