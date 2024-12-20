Сотни сотрудников "Россети Урал" наградили в честь Дня энергетика

Сотни сотрудников "Россети Урал" награждены за свои профессиональные достижения в честь Дня энергетика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Накануне профессионального праздника, который специалисты отрасли отметят 22 декабря, в электросетевой компании проходят торжественные мероприятия в формате награждений лучших сотрудников. Речь идет о вручении наград Минэнерго РФ, региональных профильных ведомств, администраций городов присутствия компании и городских округов, ПАО "Россети" и ПАО "Россети Урал".

Всего награды за вклад в развитие электросетевого комплекса Урала получили порядка тысячи энергетиков. В Екатеринбурге сотрудников подразделений, базирующиеся в столице Урала, лично поздравил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко и генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

В Челябинске награды специалистам компании вручила заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц, министр тарифного регулирования и энергетики региона Антон Дрыга, а также руководитель челябинского филиала "Россети Урал" Сергей Золотарев.

В Перми в торжественной церемонии награждения лучших сотрудников приняла участие министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова и руководитель пермского подразделения компании Вячеслав Костецкий.

В адрес энергетиков "Россети Урал" на мероприятиях прозвучали самые теплые слова поздравлений за достигнутые успехи и за работу, направленную на обеспечения комфорта и развития трех регионов присутствия компании.

"Примите самые теплые поздравления с нашим профессиональным праздником! От слаженной работы энергетиков зависит комфорт и благополучие населения, и специалисты компании "Россети Урал" ежедневно решают сложные задачи во благо жителей регионов присутствия компании. Наши совместные усилия направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения, и мы прикладываем максимум усилий для этого. Вместе с вами мы открываем новые энергообъекты, внедряем инновационные технологии в сферу электроэнергетики, ставим новые цели и достигаем их. Хочу поблагодарить всех энергетиков за нелегкий труд и пожелать счастья, здоровья, успехов и новых побед. Всего самого доброго вам и вашим близким", - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Поздравляю весь трудовой коллектив "Россети Урал" с праздником – Днем энергетика! От лица главы города Алексея Валерьевича Орлова и от себя лично хочу поблагодарить вас за профессионализм, который вы ежедневно демонстрируете, чтобы дарить свет и тепло в дома екатеринбуржцев. Ваша работа – это гарант надежного и качественного электроснабжения, и вы на отлично справляетесь со своей задачей. В этот день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях", - тепло поздравил энергетиков заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

"Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Челябинской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Надежное и качественное энергоснабжение – необходимое условие для экономического развития, благополучия и процветания Южного Урала. Желаю вам новых достижений на профессиональном и жизненном пути, успехов во всех добрых начинаниях, здоровья и счастья!", - сказала заместитель губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц.

"Дорогие коллеги! Я желаю вам только добрых событий, ярких побед и здоровья. Пусть в ваших домах, семьях всегда царит уют и благополучие, а профессиональные победы вдохновляют вас на новые успехи. Сегодня отдельные слова благодарности я хочу сказать нашим коллегам, которые работают в производственных отделениях и районах электрических сетей. Спасибо за ваш труд, самоотдачу, за слаженную работу, старания и выдержку, которую вы проявляете ежедневно, независимо от обстоятельств. Преданность общему делу, высочайший профессионализм и работа только на результат всегда являлась отличительной чертой многотысячного коллектива "Россети Урал". Я искренне горд, что работаю с такими неравнодушными людьми, с людьми слова и дела! Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть приумножается то добро, которое вы дарите людям и возвращается в троекратном размере. Спасибо за то, что вы делаете для компании, для трех крупнейших регионов нашей страны! С праздником!", - поздравил весь многотысячный коллектив генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников.