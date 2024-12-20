В Нижневартовске эвакуировали две школы

В Нижневартовске эвакуировали две школы: №7 и №19. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте работают экстренные службы. Школу №7, по словам пользователей соцсетей, эвакуировали дважды за неделю.

Причины не уточняются.

Muksun.fm сообщает, что это не учебная тревога. Сообщения об угрозах получили сразу две нижневартовские школы.

"Только что поступили сообщения об угрозах в две школы Нижневартовска якобы о минировании - №№ 19 и 7. В настоящее время правоохранительные органы и спецслужбы проверяют информацию и работают на месте. Ученики эвакуированы", - сообщает издание.