Омская ОЭЗ «Авангард» в ТОП-10 по стране, сообщил Виталий Хоценко

На данный момент на территории ОЭЗ "Авангард" зарегистрировано 7 резидентов с заявленным суммарным объемом инвестиций более 39 млрд рублей.

Губернатор Виталий Хоценко в своем телеграмм-канале сообщил, что Омская особая экономическая зона «Авангард» вошла в ТОП-10 по стране.

При этом "Авангард" улучшил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, поднявшись сразу на две ступени.

Глава региона оценил этот результат как хороший для достаточно молодой площадки, которая боролась за победу наряду с теми ОЭЗ, где уже запущены производственные площадки.

«Инвесторы заинтересованы в размещении производств в омской особой экономической зоне. На Инвесткомитете мы с потенциальными инвесторами обсуждаем параметры проектов, их результаты в будущем, чтобы учитывать, в первую очередь, интересы региона, - пояснил Виталий Хоценко. - Сейчас на территории особой экономической зоны зарегистрировано 7 резидентов с заявленным суммарным объемом инвестиций более 39 млрд рублей. Фактический объем инвестиций составил более 4 млрд рублей: первым будет введено в ОЭЗ предприятие по выпуску крепежных изделий».

Губернатор отметил, что на территории ОЭЗ "Авангард" будут запущены производства крайне нужной экономике страны продукции: крепежных изделий, графитированных электродов для металлургической промышленности, смазочных и охлаждающих жидкостей для металлообработки. Также здесь будут производить подъемно-транспортное оборудование, строительные материалы, продукты модифицирования битума, климатическое оборудование.

«Спасибо Министерству экономического развития России и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ за высокую оценку нашей работы. Продолжим делать регион привлекательным для инвестиций», - отметил Виталий Хоценко.

Напомним, что особая экономическая зона «Авангард» расположена вблизи действующих предприятий в промышленном узле Советского округа города Омска.