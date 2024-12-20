В Екатеринбурге впервые пройдет зимний RCC Extreme

В этом году в Екатеринбурге Русская медная компания впервые проведет зимний сезон RCC Extreme.

Читайте также: На турнире в Челябинске определили лучших райдеров России

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, уже в конце декабря на ГЛК "Уктус" откроется сноупарк, созданный для райдеров любого уровня подготовки. Парк расположен возле учебного склона и будет поддерживаться в рабочем состоянии профессиональной командой на протяжении всего сезона, а ратрак обеспечит идеальную подготовку снега. Парк построен с учетом всех требований безопасности и будет доступен для свободного посещения до конца сезона.

Сноупарк спроектирован с учетом рекомендаций тренеров школы Олимпийского резерва, спортсменов и любителей, чтобы объединить в проекте все лучшее для райдеров разного уровня подготовки. Учтен рельеф и особенности склона, оптимизированы разгонные зоны, гарантировано достаточное количество снега.

Линии парка включают джиббинговые фигуры разного уровня сложности: от базовых боксов для новичков до технически сложных комбинаций для продвинутых спортсменов. Для начинающих райдеров в сноупарке предусмотрены и специально изготовлены фигуры с оптимальной геометрией, которые позволяют безопасно освоить базовые элементы джиббинга, такие как дэнс-флор и два пайпа (горизонтальные трубы), идеально подходящие для тренировки равновесия и первых трюков.

Для более опытных спортсменов изготовлена фигура кинг с уникальной архитектурой, созданная для технически сложных и зрелищных проходов. Разгонки рассчитаны так, чтобы подходить как для плавных прогрессирующих трюков, так и для мощных вылетов на кикерах. А линии построены так, что у зрителей будет удобный обзор для наблюдения за трюками райдеров.

Традиционно для RCC Extreme особый акцент сделан на безопасности: трамплины с мягкими переходами и ровными радиусами минимизируют риски, даже если райдер не добрал скорости или промахнулся с амплитудой. Сноупарк полностью соответствует требованиям спортивных федераций и станет отличной ареной для проведения областных чемпионатов по слоупстайлу.