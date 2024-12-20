В Екатеринбурге впервые пройдет зимний RCC Extreme

20 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге впервые пройдет зимний RCC Extreme

В этом году в Екатеринбурге Русская медная компания впервые проведет зимний сезон RCC Extreme.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, уже в конце декабря на ГЛК "Уктус" откроется сноупарк, созданный для райдеров любого уровня подготовки. Парк расположен возле учебного склона и будет поддерживаться в рабочем состоянии профессиональной командой на протяжении всего сезона, а ратрак обеспечит идеальную подготовку снега. Парк построен с учетом всех требований безопасности и будет доступен для свободного посещения до конца сезона.

Сноупарк спроектирован с учетом рекомендаций тренеров школы Олимпийского резерва, спортсменов и любителей, чтобы объединить в проекте все лучшее для райдеров разного уровня подготовки. Учтен рельеф и особенности склона, оптимизированы разгонные зоны, гарантировано достаточное количество снега.

Линии парка включают джиббинговые фигуры разного уровня сложности: от базовых боксов для новичков до технически сложных комбинаций для продвинутых спортсменов. Для начинающих райдеров в сноупарке предусмотрены и специально изготовлены фигуры с оптимальной геометрией, которые позволяют безопасно освоить базовые элементы джиббинга, такие как дэнс-флор и два пайпа (горизонтальные трубы), идеально подходящие для тренировки равновесия и первых трюков.

Для более опытных спортсменов изготовлена фигура кинг с уникальной архитектурой, созданная для технически сложных и зрелищных проходов. Разгонки рассчитаны так, чтобы подходить как для плавных прогрессирующих трюков, так и для мощных вылетов на кикерах. А линии построены так, что у зрителей будет удобный обзор для наблюдения за трюками райдеров.

Традиционно для RCC Extreme особый акцент сделан на безопасности: трамплины с мягкими переходами и ровными радиусами минимизируют риски, даже если райдер не добрал скорости или промахнулся с амплитудой. Сноупарк полностью соответствует требованиям спортивных федераций и станет отличной ареной для проведения областных чемпионатов по слоупстайлу.

Теги: сноупарк, RCC Extreme, зима, райдеры, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети