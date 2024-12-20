Суд определился с наказанием для жительницы Верхней Туры, утопившей свою подругу из-за пророчества

Кушвинский городской суд вынес приговор жительнице Верхней Туры, утопившей свою подругу в местном пруду из-за пророчества о лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, трагедия произошла 16 августа 2024 года в ночное время, а именно в период с 03.28 до 03.44. Между пьяными подругами завязалась ссора, после чего Кристина Валеева схватила обидчицу за волосы и потащила из дома в сторону Верхнетуринского городского пруда, затащила в воду и утопила.

В пресс-службе СКР добавили, что погибшая пыталась уплыть от нападавшей, однако та ее нагнала, схватила за волосы и стала удерживать под водой, пока уже бывшая подруга не перестала сопротивляться. Потерпевшая страдала детским церебральным параличом и не могла дать достойный отпор.

После обвиняемая вытащила тело на берег и пошла домой. Очевидцем стал знакомый погибшей, который ждал ее дом. Не дождавшись, он пошел ее искать, однако вместо живой увидел только бездыханное тело, о чем сразу же сообщил правоохранителям.

Вину Валеева полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Помимо этого осужденная обязана выплатить материальный ущерб в пользу матери убитой – 32,3 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Также компенсация морального вреда взыскана в пользу сестры убитой – 1 млн рублей.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Стоит отметить, что ранее фигурантка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, таких как: кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство.