В Урае все школы закрыты на карантин с 3 по 16 декабря

В Урае все школы закрыты на карантин с 3 по 16 декабря. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Урай раньше".

Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Школьники переведены на дистанционное обучение. Также прекращаются культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также занятия в учреждениях дополнительного образования.

В детских садах требуется соблюдение строгой изоляции, в сферах здравоохранения, социального обслуживания и дома ребенка с круглосуточным пребыванием запрещено посещение.

В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, на дистант переведены 82 класса 43-х школ в 14 муниципалитетах, 15 школ, три группы в трех колледжах, а также разобщены 45 групп в 31-ом детском саду. Полностью закрылись три детских сада в Ханты-Мансийском и Березовском районах.