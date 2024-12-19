Путин о предоставлении политического убежища Зеленскому: "Россия никому не отказывает"

Владимир Путин ответил на вопрос, готов ли он дать политическое убежище украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Не думаю, что оно ему понадобится. Не знаю, как он будет поступать. Люди из высшего руководства Украины уехали за рубеж, может и он уедет. Его возьмут на содержание те, чьи интересы он представляет", - заявил президент РФ во время сегодняшнего подведения итогов 2024 года.

Говоря о возможном предоставлении убежища Зеленскому, Путин ответил, что "Россия никому не отказывает".